Anderlecht en AA Gent schieten weinig op met bleek gelijkspelletje

Ze moesten na een teleurstellende start allebei absoluut de drie punten pakken, dus werd het een teleurstellend gelijkspel. AA Gent en Anderlecht kwamen niet tot scoren in een teleurstellende topper op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Ze blijven zo allebei in het sukkelstraatje met twee en vijf op vijftien. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

AA Gent en Anderlecht speelden zondag vooral om de grootste crisis te vermijden. Zowel in Brussel als in Gent waren ze de competitie immers met een kater begonnen: vier op twaalf voor Anderlecht, amper één op twaalf voor AA Gent. De fans van de Buffalo’s besloten vooraf hun helden een hart onder de riem te steken en verwelkomden de spelersbus met honderden fans en Bengaals vuur.

Bij Anderlecht gaf trainer René Weiler de voorkeur aan Pieter Gerkens boven Adrien Trebel als vervanger van Leander Dendoncker, die niet in actie kwam door transferperikelen. Aan de overkant was doelman Lovre Kalinic geblesseerd, daardoor stond Yannick Thoelen tussen de palen. De weer fitte Nana Asare begon net zoals Danijel Milicevic aan de match. Daardoor verdwenen Dylan Bronn en Yuya Kubo naar de bank.

Paal redt Anderlecht na vijf minuten

Het was de thuisploeg die de beste start nam. Op een vrije trap van Milicevic kwam de kleine Moses Simon zowaar aan koppen toe tegen de bijna een kop grotere Uros Spajic. De paal redde Anderlecht, de rebound werd door Stefan Mitrovic voorlangs getrapt. AA Gent bleef drukken en kwam aan een resem halve kansjes. Een nieuwe vrije trap van Milicevic werd door Samuel Gigot over gekopt, een schuiver van Milicevic belandde via een been van een Anderlechtenaar over doel.

Daarna stuikte de match echter in elkaar. AA Gent had al snel veel kruit verschoten, Anderlecht stelde aanvallend maar weinig voor. Voorin stond spits Lukasz Teodorczyk op een eiland. Het ongenoegen bij de Anderlecht-fans was groot: “Wij willen voetbal zien”, klonk het kwaad vanuit het bezoekende vak. Op het halfuur dan toch nog eens opwinding, en weer kwam het van de thuisploeg. Anderlecht-keeper Matz Sels ging echter goed plat op een lage knal van Damien Marcq.

Grootste kans is nog voor Anderlecht

Pas op het uur staken de bezoekers de neus eens aan het venster, maar het was wel meteen razend gevaarlijk. Sofiane Hanni bediende Henry Onyekuru, die de bal richting verste paal krulde. Gent-doelman Thoelen zweefde het leer knap uit zijn doelvlak. Een paar minuten later waren de paarshemden daar weer. Alexandru Chipciu mocht zomaar gebruikmaken van een enorm gat in Gentse defensie om op Thoelen af te stormen, maar de Roemeen besloot op de benen van de doelman. De rebound van Hanni voor een leeg doel werd op het nippertje nog afgeblokt.

Toch waren het daarna weer de Buffalo’s die overnamen. Invaller Yuya Kubo dribbelde zich met een knappe actie vrij in de vijandelijke zestien, zijn schot werd over doel gedevieerd door een Anderlecht-verdediger. Ook Asara pakt Sels nog eens onder vuur, maar de keeper van Anderlecht pakte zonder al te veel problemen. AA Gent probeerde nog uit te pakken met een slotoffensiefje, maar kwam nauwelijks nog tot kansen.

Met het punt schieten de twee topclubs maar weinig op. AA Gent blijf achter met een schabouwelijke twee op vijftien, Anderlecht telt vijf op vijftien.