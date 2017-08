VIDEO. Blinden en slechtzienden kruipen achter stuur van auto

Overpelt -

Blinden en slechtzienden die van hun leven nog nooit met de auto hadden gereden, kregen zondag in Overpelt de kans om een ritje te maken. Onder begeleiding van een rijinstructeur mochten ze met een leswagen even gas geven op een afgesloten privéterrein. Maar liefst 25 deelnemers uit heel Vlaanderen gingen gretig in op de uitnodiging van initiatiefnemer Vlaams Oogpunt. “Voor mij is dit even proeven van een vrijheid die ik nooit heb gekend”,klonk het.