Japanner Takaaki Nakagami triomfeert in Moto2-GP van Groot-Brittannië

Takaaki Nakagami (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de twaalfde manche van het seizoen in de Moto2-klasse, op zijn naam geschreven. De Japanner bleef de Italianen Mattia Pasini (Kalex) en Franco Morbidelli (Kalex) voor. Xavier Siméon, die sinds de GP van Oostenrijk met een schouderblessure kampt, was afwezig.

Voor Nakagami is het de tweede GP-zege in zijn carrière, de eerste dit seizoen. Alex Marquez, derde in de WK-tussenstand, viel op acht ronden van het einde, op het moment dat hij aan de leiding reed.

Morbidelli, de leider in de WK-tussenstand, verstevigde zijn leidersplaats. Hij telt 223 punten. De Zwitser Thomas Lüthi, die vierde werd zondag, is tweede in de tussenstand met 194 punten. Marquez blijft derde met 155 punten.

Op 10 september vindt op het circuit van Misano (San Marino) de dertiende Grote Prijs van het seizoen plaats.