Ellende orkaan Harvey wordt duidelijk: 500.000 alligators dreigen door straten te dwalen

De gevolgen van de passage van orkaan Harvey, inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, in Texas worden steeds omvangrijker. Er vielen al twee doden en de aanhoudende regen veroorzaakt grote overstromingen in vele delen van Houston. ‘Het is nu al een catastrofe’, zegt gouverneur Greg Abott, ‘en het zal nog erger worden.’

Het oog van de orkaan Harvey was vrijdagavond rond 23 uur lokale tijd aangekomen in Texas. De windstoten haalden toen snelheden tot 200 kilometer per uur. Duizenden mensen zaten zonder stroom en door de heftige regen- en windstormen zijn er flink wat overstromingen in de regio.

Heel wat van de problemen situeren zich in miljoenenstad Houston. Voor vele delen van de stad is het hoogste alarmpeil voor overstromingen afgekondigd. Wagens staan er tot het dak onder water. De Nationale Weerdienst spreekt van een bijzonder gevaarlijke situatie en roept op naar hoger gelegen gebeid te trekken.

Foto: AP

Tot nu toe is er sprake van twee dodelijke slachtoffers door de passage van Harvey, van wie één in Houston. Dat aantal kan nog oplopen omdat de neerslag, die recordwaarden bereikte, volgens de weerdiensten nog tot medio volgende week zou aanhouden.

De waterellende treft dan ook hele gebieden in Texas. Harvey veroorzaakte ‘catastrofale en levensbedreigende overstromingen’, heet dat bij het National Hurricane Center. Dat wordt bevestigd door Greg Abbott, gouverneur van Texas. ‘Dit is een catastrofe en het wordt nog erger.’

De baas van het federaal agentschap voor het beheer van noodtoestanden, Brock Long, riep via Twitter de mensen in overstroomde huizen op om op het dak en niet op de zolder een veiligere plek te zoeken.

President Donald Trump proclameerde intussen via Twitter dat hij Texas zal reizen, zodra de omstandigheden het toelaten.

I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 augustus 2017

Alligators

Opmerkelijk is ook dat door het stijgende water de kans erg groot is dat 500.000 alligators door de straten van Texas zullen dwalen. ‘Dat is nog een voorzichtige schatting’, vertelt Amos Cooper van het Texas Parks and Wildlife Department aan de Houston Chronicle.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV — FBCSO Texas (@FBCSO) 24 augustus 2017

‘De alligators zijn wel degelijk een bedreiging’, zegt expert Chris Stephens. ‘Alligators gaan op zoek naar traag bewegend water en verlaten gebieden waar er een hevige stroming is. De kans is dus heel groot dat ze op snelwegen, op opritten en in tuinen te vinden zullen zijn. Net als slangen trouwens.’

De overheid raadt de inwoners aan om de dieren gerust te laten tot het water weer weg is. ‘Raak hen niet aan en speel niet met hen’, raadt Stephens aan.