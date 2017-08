Vier dagen voor WK-kwalificatiestrijd hervat: Limburgse Liverpool-Duivels in de tribunes

Ondanks een sterk seizoensbegin was er zondag geen plaats voor Simon Mignolet in de selectie van Liverpool voor de topper tegen Arsenal. Trainer Jurgen Klopp liet de Truienaar “rusten”. Daardoor belandde Mignolet naast provinciegenoot Divock Origi in de tribunes. De aanvaller uit Houthalen-Helchteren lijkt uit de gratie gevallen te zijn bij Klopp.