Nieuwe farce: geen videoref in topper in Ghelamco Arena door technische problemen

Normaal gezien moest scheidsrechter Sebastien Delferière in de topper tussen AA Gent en Anderlecht bijgestaan worden door de videoscheidsrechter. Dat plannetje ging echter niet door: de klanklijn tussen ref Delferière en het busje van de videorefs werkte niet, waardoor de wedstrijd dan maar zonder technologische assistentie werd afgewerkt. Nochtans was voor het seizoen afgesproken dat elke club drie wedstrijden thuis en drie op verplaatsing met videoref zou afwerken.

Het is een extra punt van kritiek op het systeem met videoscheidsrechters, die al meermaals in het oog van de storm stonden nadat ze te ijverig ingrepen waar dat niet nodig was, of helemaal niet waar een interventie wel genoodzaakt was.