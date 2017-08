Nederlanders druipen af na nieuwe opgave Verstappen: “Materiaal niet goed genoeg”

Gewoon een drama”, noemde een zichtbaar zwaar teleurgestelde Max Verstappen zijn uitvalbeurt tijdens de Grote Prijs van België voor de camera van Ziggo Sport. “Ik ben enorm teleurgesteld. Niet alleen voor mezelf maar ook voor de fans.”

Meer dan 60.000 Nederlanders zakten het voorbije weekend af naar de Ardennen om Max Verstappen aan het werk te zien. “Die hebben een duur ticket betaald en dan val je na acht ronden al uit. Zoiets mag niet gebeuren bij een topteam”, reageerde de jonge Limburger na zijn race. “Dan kan je wel zeggen dat we geen geluk hebben, maar dit heeft niets met geluk te maken. Dit is gewoon slecht.”

Foto: EPA

Verstappen vertelt verder dat hij al geen vermogen meer had toen hij het rechte stuk opkwam. “Ik probeerde nog wat te veranderen maar er gebeurde niets. Waarschijnlijk de motor. Er viel niets meer te resetten.” Een oplossing weet hij niet te bedenken. “Zorgen dat dit niet meer gebeurt. Dit mag gewoon niet bij een topteam. Nu gaan we naar Monza toe, dat wordt ook helemaal niks. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.”

Op de vraag hoe lang hij dit nog kan volhouden antwoordt hij “Dat weet ik niet, niet lang. Dat zeker niet.”

Verstappen weet dat hij voorlopig aan de ketting ligt bij Red Bull, dat hem twee jaar geleden in een Toro Rosso liet debuteren in de Formule 1 en hem vorig seizoen de kans gaf bij het eigen topteam. De stoeltjes bij de twee topteams Mercedes en Ferrari zijn bovendien voor komend seizoen bezet.

“Dit houdt geen stand op deze manier”, zegt vader Jos Verstappen. “We moeten ons allemaal even beraden en met elkaar om de tafel gaan. Dit is ontzettend moeilijk voor Max, ik merk dat hij zeer teleurgesteld is. Het is op deze manier moeilijk om steeds weer de motivatie op te brengen. Hij doet het ontzettend goed in de kwalificaties, is steeds sneller dan zijn teamgenoot, maar dan staat hij na een paar rondjes weer aan de kant. Dat mag niet gebeuren, zeker niet voor een topteam. Max doet niets verkeerd, hij kan het materiaal niet kapotmaken. Het materiaal is gewoon niet goed genoeg.”

De zege op het circuit van Spa-Francorchamps ging uiteindelijk naar Lewis Hamilton.