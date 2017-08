Snowboarder probeert gekke stunt uit te halen maar dat loopt verkeerd af

Wat zijn moment moest worden, wérd ook zijn moment, maar dan niet zoals hij het verwacht had. Deze snowboarder wilde door een raam jumpen, maar dat liep op zijn zachtst gezegd fout af.

Hij had zelfs gevraagd aan een vriend of die achter zich kon meelopen, want hij ging iets werelds doen. De snowboarder die duidelijk veel zin had in zijn nieuwe stunt, kwam echter bedrogen uit.

Het raam dat hij helemaal had klaargemaakt om door te springen, leek namelijk net iets te klein. Toen de man erdoor wilde springen, botste hij met zijn hoofd tegen de bovenkant en viel op de grond neer. De supporters die langs de kant stonden te kijken, kwamen al snel te hulp, maar alles leek gelukkig oke met de waaghals. Waar de video is genomen en wie de snowboarder juist is, is niet geweten.