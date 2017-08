“Trump vroeg aan justitieminister om zaak tegen controversiële sheriff te laten vallen”

De Amerikaanse president Donald Trump zou aan zijn minister van Justitie Jef Sessions gevraagd hebben om de zaak tegen de controversiële ex-sheriff Joe Arpaio te laten vallen. Dat schrijft de krant Washington Post.

Volgens verschillende bronnen zou Trump eerder dit jaar met Sessions over de zaak hebben gesproken.

Trump kreeg te horen dat het “ongepast” zou zijn om de zaak te laten vallen, waarna hij besliste om Arpaio gratie te verlenen indien hij veroordeeld zou worden, aldus de krant. “We wisten al enige tijd dat de president dat wilde doen en hadden ons voorbereid voor wanneer het moment zou komen”, aldus een bron binnen het Witte Huis.

Arpaio werd in juli schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank nadat hij een gerechtelijk bevel genegeerd had om te stoppen met de opsluiting van illegale immigranten.

Orkaan Harvey

De beslissing van Trump om gratie te verlenen aan de ex-sheriff, wordt op veel kritiek onthaald. Critici menen dat de president de orkaan Harvey gebruikt om zijn controversiële beslissing weg te stoppen, en vinden het ongepast om gratie te verlenen terwijl delen van het land getroffen worden door een natuurramp.

Volgens mensenrechtenactivisten komt het pardon van Trump neer op een steunbetuiging aan het racisme.

En ook enkele hooggeplaatste Republikeinen zijn niet tevreden met de beslissing van de president. Leider van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan schreef in een mededeling dat “de ordediensten een speciale verantwoordelijkheid hebben om de rechten van iedereen in de VS te respecteren. Niemand mag ervan uitgaan dat die verantwoordelijkheid door dit pardon verminderd is.”