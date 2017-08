30 immigranten opgepakt bij tunnel tussen Mexico en VS

De autoriteiten hebben zaterdag in San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, 30 ongeregistreerde immigranten opgepakt. Ze worden ervan verdacht via een tunnel illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens te hebben willen oversteken. Dat melden de plaatselijke media.

De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) verklaarde dat agenten van de grenspolitie de groep immigranten rond 1.30 uur opmerkte in de buurt van de grens, aldus NBC 7 San Diego.

Toen ze merkten dat ze ontdekt waren, probeerden de meeste immigranten te ontsnappen, door weer in de tunnel te kruipen. Uiteindelijk kon de politie ze oppakken. Het ging om 23 Chinese burgers en zeven Mexicanen.

Volgens de speurders startte de tunnel, die gebouwd werd om illegale immigranten naar de VS te smokkelen, in een gebouw in Tijuana, op een honderdtal meter van de Amerikaans-Mexicaanse grens en op ongeveer vijf kilometer van de grensovergang. Er werd in de tunnel geen drugs aangetroffen, aldus de politie nog.

De Mexicaanse autoriteiten onderzoeken nu wie verantwoordelijk is voor de bouw van de tunnel.

Volgens de autoriteiten is de tunnel de 13de ondergrondse doorgang die aan de grens tussen Californië en Mexico werd ontdekt sinds 2006, aldus persagentschap Reuters.

Vaak worden de tunnels gebruikt door drugssmokkelaar, maar ook illegale immigranten maken er gebruik van, aldus een woordvoerder van de Immigration and Customs Enforcement.