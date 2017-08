Orkaan Harvey slaat toe in Texas: eerste dode gemeld, vrees voor 500.000 alligators

Orkaan Harvey heeft al flink wat vernielingen aangericht in de Verenigde Staten. Dit weekend is Texas het doelwit van de verwoestende orkaan, die inmiddels afgezwakt is tot een tropische storm, en het eerste dodelijke slachtoffer is daar een feit. De bewoners mogen zich naast overstromingen ook verwachten aan 500.000 alligators op straat.

Het oog van de orkaan Harvey is vrijdagavond rond 23 uur lokale tijd aangekomen in Texas. Er is sprake van windstoten tot 200 km per uur. Duizenden mensen zitten zonder stroom en krijgt heftige regen- en windstormen over zich heen.

Specialisten voorspellen dat het waterniveau zal stijgen door de immense regenval en windstoten die de komende dagen zullen blijven voortduren. Overstromingen dus, die niet alleen door het vele water gevaarlijk kunnen zijn voor de inwoners van Texas. Ook de alligators vormen een bedreiging.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV — FBCSO Texas (@FBCSO) 24 augustus 2017

Door het stijgende water is de kans erg groot dat 500.000 alligators door de straten van Texas zullen dwalen. “Dat is nog een voorzichtige schatting”, vertelt Amos Cooper van het Texas Parks and Wildlife Department aan VICE News. “

De alligators zijn wel degelijk een bedreiging, zegt expert Chris Stephens. “Alligators gaan op zoek naar traag bewegend water en verlaten gebieden waar er een hevige stroming is. De kans is dus heel groot dat ze op snelwegen, op opritten en in tuinen te vinden zullen zijn. Net als slangen trouwens.”

De overheid raadt de inwoners aan om de dieren gerust te laten tot het water weer weg is. “Raak hen niet aan en speel niet met hen”, raadt Stephens aan.

Tropische storm

Er is wel goed nieuws voor de Texanen: Harvey, de ergste orkaan die de VS trof sinds 2005, is zaterdag afgezwakt tot een tropische storm. Dat meldt het National Hurricane Center (NHC).

Volgens het laatste bulletin van het NHC zorgt Harvey voor windsnelheden tot 110 km/u en schuift 4 kilometer per uur op. De hevige stortregens kunnen tot donderdag nog zorgen voor “catastrofale en mogelijk dodelijke” overstromingen.

In totaal zaten 300.000 mensen in Texas zonder stroom. Er viel al één dode en er is al heel wat materiële schade. Vooral het stadje Rockport is zwaar getroffen. Slechts de helft van de 10.000 inwoners volgde de raad op om veiliger oorden op te zoeken.

Door de hevige regenval en de overstromingen verwacht de overheid dat er nog heel wat schade zal bijkomen. “Het zal jaren duren voor we hersteld zullen zijn van deze ramp”, zei Brock Long van het Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Vanwege het overstromingsgevaar moesten 4.500 gevangenen uit de gevangenis van Rosharon, ten zuiden van Houston, worden geëvacueerd. Ze werden naar andere gevangenissen in Texas overgebracht.

Eerste dodelijk slachtoffer gemeld

In Texas is er een dode gevallen bij de doortocht van orkaan Harvey. Dat zegt Charles J. Wax, de burgemeester van het stadje Rockport, waar de orkaan zware schade heeft aangericht.

Volgens een lokale rechter gaat het om iemand wiens huis door de storm vuur had gevat. Hij kon niet meer aan de vlammen ontsnappen. Dezelfde rechter zegt ook dat er minstens twaalf mensen lichtgewond raakten.