De Roeck: “Mijn spelers zijn graag bij STVV”

Waasland-Beveren is een totaal andere tegenstander dan Anderlecht. Van onderschatting wil Jonas De Roeck uiteraard niet weten. “Elke match is even moeilijk”, zo stelde hij op de persconferentie vrijdag. “W-B is een taaie ploeg, die minder punten oogstte dan ze eigenlijk verdiende. Moriaka is hun duurste transfer uit de clubgeschiedenis, maar een fenomeen wil ik hem niet noemen. Fenomenen bestaan voor mij niet in het voetbal.”