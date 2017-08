Jay-Z geeft uitleg over babynamen

Dat Jay-Z en Beyoncé hun dochtertje Rumi naar hun favoriete dichteres Jalal ad-Din Muhammad Rumi vernoemden, verklapte de trotse grootmoeder Tina Knowles al. Maar nu heeft de zanger zelf ook uitgelegd waarom zijn zoontje de bijzondere naam Sir heeft gekregen.

De namen van de tweeling van Jay-Z en Beyoncé zijn behoorlijk bijzonder, zelfs naar Hollywoodnormen. Het zoontje heet Sir, het dochtertje Rumi. Eerder al verklapte de moeder van Beyoncé dat het koppel hun dochtertje vernoemd hadden naar hun favoriete dichteres Jalal ad-Din Muhammad Rumi, maar waar ze de mosterd haalden voor de naam van hun zoontje was niet geweten.

Nu heeft Jay-Z zelf het geheim opgehelderd. Hij vertelde op de podcast van Rap Radar het volgende: "Rumi is onze favoriete dichteres, die naam reserveerden we voor onze dochter. En dan Sir, die gedraagt zich gewoon als een ridder. Hij kwam gewoon uit dat gat als een, ja, als een echte ridder."

Jay-Z benadrukte ook nog dat hij zijn tour opzettelijk op een later tijdstip dit jaar inplande: "Ik wilde mezelf tot oktober gunnen zodat ik zeker vier maanden de tijd had om een band met mijn kinderen aan te gaan en die vingertjes te tellen en al die ****. Ze gaan ook wel mee op tour, maar ik wilde gewoon even niets doen, me gewoon op mijn gezin kunnen focussen."