Evi Van Acker blijft achter met zilver op WK zeilen, Nederlandse Bouwmeester pakt goud

De Nederlandse Marit Bouwmeester is zonder in actie te komen wereldkampioen zeilen in de Laser Radial-klasse geworden. Omdat er te weinig wind stond in het Nederlandse Medemblik werden de laatste twee regatta’s uitgesteld. Evi Van Acker moet zo tevreden zijn met zilver. De Japanse Manami Doi pakt het brons.

De organisatie besliste eerst de start uit te stellen, maar omdat er geen beterschap kwam, werd uiteindelijk besloten de titelstrijd voor gesloten te verklaren.

De 29-jarige Bouwmeester kon in haar vuistje lachen, want de Nederlandse - ook al wereldkampioen in 2011 en 2014 en vorig jaar olympisch kampioen in Rio - had vrijdag de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Van Acker.

Emma Plasschaert en Maité Carlier blijven door het afgelasten van de laatste twee regatta’s staan op een respectievelijke 17e en 24e plaats.

Eindstand (twee slechtste resultaten vallen weg):

1. Marit Bouwmeester (Ned) 22 (29/27/3/6/1/2/1/1/5/3)

2. Evi Van Acker (Bel) 31 (4/3/3/9/2/15/3/3/4/15)

3. Manami Doi (Jap) 40 (34/5/7/2/2/5/4/23/13/2)

4. Mathilde De Kerangat (Fra) 60 (4/9/17/13/6/7/10/4/14/7)

5. Brenda Bowskill (Can) 64 (1/15/10/8/11/6/45/11/2/16)

...

17. Emma Plasschaert (Bel) 102 (32/5/12/51/-/5/4/19/6/30/21)

24. Maité Carlier (Bel) 117 (11/4/26/36/13/14/9/25/15/28)