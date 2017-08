Nieuw seizoen ‘Liefde Voor Muziek’ lost eerste namen

Hasselt - Marco Borsato, Niels Destadsbader en Sarah Bettens (K’s Choice). Dat zijn de eerste namen voor het vierde seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’, het VTM-programma dat zowat alle deelnemers een enkeltje richting (extra) succes oplevert. Zij mogen nu al uitgaan van een professioneel boerenjaar in 2018.

Kippenvel en tranen. Dat moet de samenvatting zijn van zowat elk seizoen tot nog toe van ‘Liefde Voor Muziek’, het goudhaantje van VTM waarin een kransje artiesten op een zuiderse bestemming elkaars liedjes covert en bewerkt. Het is vooral de unieke mix van bekende namen, opkomend talent en muzikanten die al even van de radar waren, die steevast tot verrassingen leidt. Zoals in de vorige reeks, waar Clouseau zij aan zij stond met onder anderen Gers Pardoel, Lady Linn en Isabelle A.

Voor het nieuwe, vierde seizoen – dat normaal gezien volgend voorjaar op tv komt – is de eerste selectie namen weer veelbelovend. Niemand minder dan Marco Borsato (50), Sarah Bettens (44) en Niels Destadsbader (29) zijn al aan boord gehesen. Die laatste lag eerder al op de tafel van de programmamakers, maar leek te willen wachten tot zijn muziekcarrière zou pieken en hij in de kopgroep zou rijden. Nu heeft hij geen reden meer voor uitstel: Destadsbader scoorde in februari een Music Industry Award (MIA) en haalde twee weken geleden nog de Radio 2 Zomerhit-trofee binnen met ‘Skwon Meiske’, een bewerking van ‘Sofia’ van Alvaro Soler die hij maakte met Miguel Wiels. En dan was er nog zijn gevierde passage op Werchter Boutique, waar hij de affiche deelde met Robbie Williams.

Kijkcijferhit

Ook Marco Borsato is een gouden zet. De man is een vat vol hits – ‘Rood’, ‘Afscheid Nemen Bestaat Niet’ en ‘Dromen Zijn Bedrog’ om er een paar te noemen – en trekt ook bij ons nog steeds volle pleinen en zalen. Het is een ongeziene populariteit waar zijn financieel wanbeleid van enkele jaren geleden geen enkele afbreuk aan deed.

Maar voor veel kijkers wordt Sarah Bettens – vooralsnog – misschien wel de grootste ontdekking. Haar deelname sluit aan bij de 25ste verjaardag van haar band K’s Choice, waarmee ze sinds de jaren negentig tal van hits had. En begin dit jaar werd ‘Little Moon Rises’ grijs gedraaid. Dat lied nam ze op met Stan Van Samang, die zijn carrière zag ontploffen na – jawel – zijn deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’.

Want dat is het programma intussen geworden voor de sterren: een enkeltje richting (extra) succes. Niet alleen halen de liedjes week na week de hitlijsten, de deelnemers zien hun actes de présence, optredens en media-aandacht fors de hoogte ingaan. Ze staan dan ook in dichte drommen te hengelen naar een plaatsje in de selectie.

Voor VTM is het programma een schot in de roos want ook de kijkcijfers blijven niet achter. Het vorige seizoen rondde bijna elke week de kaap van de 700.000 kijkers, en twee afleveringen gingen zelfs vlot over de 800.000 kijkers.

