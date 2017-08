Kylie Jenner poseert voor het eerst naakt

Kylie Jenner treedt eindelijk in de voetsporen van haar beroemde zus Kim Kardashian. De twintigjarige realityster poseerde immers voor het eerst zo goed als naakt voor de camera. En hoewel Kylie wel nog steeds doorzichtige kledij aanhad, liet die helemaal niets aan de verbeelding over.

Met slechts een doorzichtig niemendalletje om zich heen gewikkeld liet Kylie Jenner zich op de gevoelige plaat vastleggen voor een pikante fotoreeks in V Magazine. Hoewel dit niet echt als volledig naakt kan doorgaan, laten de foto's in kwestie helemaal niets aan de verbeelding over. Dat bevestigt ook Kylie zelf.

"Dat was echt de allereerste keer dat ik naakt poseerde", vertelde Kylie aan de redactie van V Magazine. "Ik post wel vaker sexy foto's, maar ik ben nog nooit zo naakt gegaan." En dat klopt. Op haar account op Instagram zijn inderdaad heel veel foto's van haar terug te vinden terwijl ze in haar ondergoed, zwemkledij of zelfs in superstrakke kledij zonder ondergoed poseert, maar verder dan dat ging ze tot nu toe niet.