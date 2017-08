Mesaanval op politie aan Buckingham Palace wordt als terreurdaad onderzocht

De man die vrijdagavond aan Buckingham Palace in Londen politieagenten verwondde met een mes, is opgepakt in het kader van de antiterrorismewet. De antiterrorisme-eenheid van de Londense politie onderzoekt de feiten, zo heeft de politie meegedeeld.

De 26-jarige man was in eerste instantie opgepakt wegens slagen en verwondingen, maar werd nu dus gearresteerd op verdenking van terroristische daden. Twee agenten raakten lichtgewond bij de feiten, maar ze hebben het ziekenhuis intussen verlaten. De verdachte raakte ook lichtgewond. Ook hij is uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd overgebracht naar het politiebureau voor ondervraging.

De man, een jonge twintiger, parkeerde zijn wagen rond 20.35 uur naast een politiewagen bij de Mall aan Buckingham Palace, meldt de Metropolitan Police. Politieagenten merkten in zijn wagen een groot mes op en stapten op hem af om hem te arresteren.

Tijdens die arrestatie raakten twee politieagenten lichtgewond aan hun arm, en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de verdachte werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, en zal daarna verhoord worden door de politie. Bij het voorval raakte niemand anders gewond.

Buckingham Palace in lockdown

Door het incident werd Buckingham Palace een tijdlang onder lockdown geplaatst. Er waren vrijdagavond sowieso geen leden van de koninklijke familie in het paleis, aangezien de Queen op haar jaarlijkse vakantie is in Schotland.

Rond Buckingham Palace gebeuren wel vaker incidenten, en in de laatste vijf jaar is het aantal voorvallen verdrievoudigd, aldus Sky News. Door de recente terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk werd ook aan het paleis de beveiliging opgetrokken.

LEES OOK. Man verwondt politieagenten met mes aan Buckingham Palace