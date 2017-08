Ferrari bovenaan tijdens laatste oefensessie GP van België, Vandoorne veertiende

Tijdens de laatste oefensessie voor de GP van België heeft Kimi Raikkonen de snelste tijd gereden. Stoffel Vandoorne reed de dertiende tijd.

Na de regen van gisterenavond en afgelopen nacht ging de laatste oefensessie voor de GP van België van start op een opdrogende baan. In het begin was er dan ook niet veel actie op het circuit van Spa-Francorchamps, op enkele installatierondjes na. Het weerhield de talrijk aanwezige Nederlandse fans er alvast niet van om een feestje te bouwen.

Op een opdrogende baan gebeurden er geen incidenten, al moest er wel een klein brandje geblust worden bij de Toro Rosso van Daniil Kvyat.

Uiteindelijk was Kimi Raikkonen in zijn Ferrari de snelste, voor teamgenoot Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Die laatste twee waren trouwens zeer aan elkaar gewaagd want er zat amper één duizendste van een seconde tussen beide rijders.

Stoff heads out of the garage for his final laps in #FP3. #BelgianGP pic.twitter.com/ViirzDO3cl — McLaren (@McLarenF1) August 26, 2017

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed uiteindelijk de veertiende tijd. Bij Vandoorne lag de focus na een gridpenalty die ondertussen is opgelopen tot maar liefst 65 plaatsen volledig op het vinden van een goede afstelling voor de race. De kwalificatie is voor Vandoorne sowieso een maat voor niets.

De strijd om de polepositie belooft dan weer wel spannend te worden want Ferrari en Mercedes lijken aan elkaar gewaagd. Afspraak om 14u.

1. K. Raikkonen Ferrari 01:43.916 17

2. S. Vettel Ferrari 01:44.113 15

3. L. Hamilton Mercedes 01:44.114 11

4. M. Verstappen Red Bull 01:45.034 13

5. V. Bottas Mercedes 01:45.230 18

6. D. Ricciardo Red Bull 01:45.286 18

7. J. Palmer Renault 01:45.491 11

8. S. Perez Force India 01:45.857 14

9. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:45.942 18

10. F. Alonso McLaren 01:46.060 12

11. N. Hulkenberg Renault 01:46.064 11

12. E. Ocon Force India 01:46.179 14

13. R. Grosjean Haas 01:46.196 14

14. S. Vandoorne McLaren 01:46.300 14

15. L. Stroll Williams 01:46.620 18

16. F. Massa Williams 01:46.667 22

17. K. Magnussen Haas 01:46.690 13

18. D. Kvyat Toro Rosso 01:47.903 7

19. P. Wehrlein Sauber 01:48.296 17

20. M. Ericsson Sauber 01:48.300 6

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: