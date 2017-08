Waarom u zéker moet kijken naar het “gevecht van de eeuw” tussen Mayweather en McGregor. Of net niet...

Zaterdagnacht is het zover: dan vechten Floyd Mayweather en Conor McGregor het “gevecht van de eeuw”. Maandenlang werd er afgeteld en uitgekeken naar het felbesproken evenement in Las Vegas... maar de winnaar is eigenlijk al gekend. Daarom moet u zeker (niet) kijken naar de bokskamp, die pas na 5u zondagmorgen écht begint.

Daarom moet u niét kijken:

1. Alles draait om het geld

De kamp werd verkocht aan de buitenwereld als “het gevecht van de eeuw”, maar wordt ook “The Moneyfight” genoemd. Daarmee is meteen duidelijk dat dit vooral over één zaak draait: geld. Het is nu al zeker dat het een kaskraker wordt. Nog voor één slag wordt uitgedeeld, is Floyd Mayweather al zeker van 100 miljoen dollar inkomsten, Conor McGregor mag al zeker 80 miljoen dollar bijschrijven op de spaarrekening.

Mayweather komt voor dit gevecht speciaal uit pensioen, weinig verrassend bij het zien van de bedragen. En daar zijn de inkomsten via “pay-per-view” nog niet bijgeteld. Ter vergelijking: de kamp tussen Mayweather en Pacquaio kende twee jaar geleden een opbrengst van 275 miljoen euro, maar dat was een officieel wereldtitelgevecht tussen twee profboksers.

Foto: USA Today Sports

2. Boksen is niet hetzelfde als MMA

Zaterdagnacht wordt er wel degelijk gebokst, en daarom is de Ier Conor McGregor kansloos. McGregor is geen bokser, maar is gespecialiseerd in Mixed Martial Arts, waar zowat alles uit gevechtssporten als kickboksen, judo, worstelen, jiu-jitsu en karate is toegelaten en zowel liggend als staand mag worden gevochten. Floyd Mayweather is gepokt en gemazeld in het boksen en verloor geen énkele van zijn 49 profkampen. McGregor, die welgeteld nul officiële wedstrijden op de teller heeft, bokste dan ook nog nooit tegen iemand van het niveau van Mayweather. En in de MMA wordt gevochten met kleinere bokshandschoenen dan in een boksmatch.

Foto: AFP

“Als McGregor zijn trappen en andere technieken zou mogen gebruiken, is het een heel ander verhaal. Nu, in een normale bokswedstrijd, kan hij nooit op tegen de ervaring van Mayweather, zowel in het verdedigen als het aanvallen”, zegt Jef Van Driessche. Hij was jarenlang bokstrainer en atletiektrainer en gaf commentaar bij enkele van de grootste bokswedstrijden ter wereld.

3. Uitputtingsslag

De bokskamp duurt maximaal 12 ronden, ook daarom is de 40-jarige Mayweather in het voordeel. De Amerikaan is een meester in het defensief, denk maar aan de kamp tegen Pacquaio. Die werd in 2015 bestempeld als ‘saai’, omdat Pacquaio bijna geen enkele slag wist te verzilveren tegen ‘dodger’ Mayweather.

Zijn volledige stijl draait erom om een kamp zo lang mogelijk te laten duren. Als Mayweather één van de eerste ronden verliest tegen McGregor, kan dat tactisch zijn. De Amerikaan neemt vaak zijn tijd om zijn tegenstander volledig te doorgronden. Hoe meer het gevecht vordert, hoe agressiever Mayweather begint te boksen. De langste kamp van McGregor was vijf ronden, in de MMA. Hij moet het dan ook meer hebben van zijn explosieve stijl.

Zo bekampte McGregor in mei van vorig jaar Nate Diaz, een wedstrijd die hij verloor. McGregor begon de kamp zoals steeds explosief, maar Diaz overleefde de eerste ronden en nam daarna de bovenhand. Daar ligt het gevaar voor McGregor: als hij wil winnen, moet hij pogen Mayweather snel rake klappen toe te dienen. Voor de volledigheid: McGregor vocht een tweede keer tegen Diaz in 2016, toen zegevierde hij wel.

En ook voor u, de kijker, wordt het een uitputtingsslag. Als u de hele uitzending wil bekijken, zet u best de wekker om 2u50 zaterdagnacht. Voor het effectieve gevecht tussen Mayweather en McGregor staan er namelijk nog drie kampen op het programma. Eens die allemaal zijn afgelopen, zal het (ten vroegste) klokslag 5 uur zijn. En dan moet de hoofdact er nog aan beginnen. Plan dus best geen vroege lunch op zondag, zodat u rond 6u30 kan genieten van een welverdiende nachtrust.

Daarom moet u wél kijken:

1. De linker van McGregor

En toch... Kan het dat Conor McGregor sportgeschiedenis schrijft en Floyd Mayweather verslaat? De Ier heeft alvast de leeftijd in zijn voordeel, hij is 11 jaar jonger dan de Amerikaan. Bovendien vocht Mayweather zijn laatste officiële wedstrijd uit op 12 september 2015, toen hij Andre Berto versloeg. Vier maanden later liet hij trouwens voor de eerste keer een ballonnetje op over “het gevecht van de eeuw” van morgen: “Ik keer enkel terug in de ring voor een gevecht tegen Conor McGregor”, klonk het toen.

De grootste troef van McGregor is echter niet zijn leeftijd. Vechten in de MMA is dan wel kooivechten waar zowat alles is toegestaan, zondagmorgen heeft hij misschien wel genoeg aan zijn linkervuist. Die is zijn grootste troef in de ring, met een rake klap kan McGregor iedereen knockout slaan met één slag. En wat dan? “Dan wordt Conor McGregor in één klap de grootste atleet ter wereld”, zo stelt Dana White. Hij is de voorzitter van de UFC, de grote baas van McGregor zeg maar.

2. Het wordt één grote show

De persconferenties voor het echte gevecht zetten al de toon: Macho’s Mayweather en McGregor kregen vier kansen (Las Vegas, Toronto, New York, Londen) om elkaar met woorden te bekampen en dat leverde viermaal een waar spektakel op. Heel wat boksfans roepen op om het gevecht tussen de twee kleppers in hun eigen discipline te boycotten door niet te kijken (in het wereldje wordt naar verluidt meer uitgekeken naar de kamp tussen Gennady Golovkin en Canelo Alvarez in september) , maar alleen al voor de show is deze Fight of The Century het bekijken waard.

Vóór het echte gevecht staan er namelijk nóg drie bokskampen op het programma. Allemaal vergezeld van knappe ring girls en het nodige spektakel, daar kunt u vanop aan. In België kunt u de kamp bekijken via internet op Eleven Sports, daar kunt u een dagpas kopen voor 20 euro.

3. Op groot scherm of op café

Zelfs al zou het gevecht tussen Mayweather en McGregor puur vanuit sportief oogpunt weinig voorstellen, dan nog speelt er een veel grotere factor mee op zondagnacht: de sociale factor. Zondagmorgen wordt u ongetwijfeld om de oren geslagen met nieuws over de afloop van de Money Fight. Op alle nieuwssites, op uw tijdslijn op Facebook of Twitter: het zal overal vól staan met compilaties van de beste punches en de meest opvallende momenten voor, tijdens en na het gevecht.

Voor de fans die zaterdagnacht laat/zondagmorgen vroeg willen kijken naar de wedstrijd, schieten de Facebookevenementen als paddenstoelen uit de grond. In de betere Irish Pub wordt het gevecht integraal uitgezonden vanaf 3u (het begin van de show), zoals hierboven al gezegd kan je ook vanuit de luie zetel kijken via een dagpas(20 euro) van Eleven Sports. Dan kunt u online of op hun app kijken naar een HD-stream, bovendien krijgt u nadien een maand lang gratis toegang tot alle kanalen van Eleven Sports. De kamp is ook te bekijken in deKinepolis-zalen van Antwerpen, Gent, Hasselt en Leuven. Een ticketje om de match op groot scherm te bekijken kost 20 euro.