“Hij riep Allahu Akbar en haalde een groot mes tevoorschijn”

Brussel - De man die vrijdagavond twee militairen aanviel met een mes op de Emile Jacqmainlaan in het centrum van Brussel, heeft zijn aanslag met zijn leven ­bekocht. De militairen raakten gewond: de ene aan de hand, de andere in het gezicht. Voor de aanvaller nog eens kon uit­halen, schoot een derde militair hem neer. De betrokken soldaten zouden deel uitmaken van het Bevrijdingsbataljon uit Leopoldsburg.

De dader - centraal liggend op het trottoir - werd door een militair neergeschoten, nadat hij hen met een mes aangevallen had. Foto: AP

Om 20 uur vrijdagavond patrouilleerden de militairen op de Emile Jacqmainlaan in het centrum van de hoofdstad, toen er plots een man naar de militairen toesprong. “Ineens viel hij de militairen in de rug aan”, getuigden mensen die in een pizzeria op de hoek zaten. “Hij riep Allahu Akbar, haalde een groot mes tevoorschijn en raakte één militair in de kaak. De andere militair wou tussenkomen, maar de aanvaller haalde opnieuw uit en raakte de soldaat aan de hand.”

Een derde militair zou daarop het vuur geopend hebben. Volgens de getuigen schoot hij twee keer, waarna de man met het mes tegen de grond ging. De aanvaller werd met zware verwondingen naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel gebracht. Hij zou eerst nog gereanimeerd zijn, maar bezweek later toch. Achteraf bleek dat hij behalve een mes nog een neppistool op zak had.

Somaliër uit Brugge

Mesaanvaller Ayaanle Haashi (30) werd neergeschoten

De aanvaller is intussen geïdentificeerd. Het gaat om de Somaliër Ayaanle Haashi, dertig jaar, die al twee jaar in Brugge woonde. “Een vriendelijke man, die altijd glimlachte en goeiendag zei”, aldus zijn buren. Toch kende de politie hem voor een aantal feiten. “Slagen en verwondingen, maar niets wat met terreur te maken heeft”, zegt ons een welingelichte bron.

Meteen na de steekpartij werd gemeld dat één van de twee verwonde militairen er slecht aan toe was, terwijl de andere soldaat lichtgewond was geraakt. Later stelde het parket die info bij en was er sprake van twee lichtgewonde militairen. Ze zouden deel uitmaken van het Bevrijdingsbataljon uit Leopoldsburg.

De aanval vond plaats vlak bij het Théâtre Nationale in de Alhambrawijk, een levendige buurt in het centrum van de stad, niet zo ver van de Nieuwstraat. Net gisteren was bij het anti-terreur­orgaan OCAD nog informatie binnengelopen als zou IS in de Nieuwstraat een aanslag plannen. Die informatie werd toen afgedaan als “weinig geloofwaardig”. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de twee zaken met elkaar verband houden. De burgemeester van Brussel kwam na de feiten ter plaatse de toestand volgen. Volgens hem gaat het om een “geïsoleerd feit”.