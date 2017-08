Trump verleent gratie aan controversiële ex-sheriff

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gratie verleend aan de controversiële voormalige sheriff Joe Arpaio, een uitgesproken tegenstander van illegale immigratie.

Arpaio werd in juli schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank nadat hij een gerechtelijk bevel genegeerd had om te stoppen met de opsluiting van illegale immigranten. Arpaio zou zijn vonnis te weten komen in oktober.

“Sheriff Joe Arpaio is nu 85 jaar oud en na meer dan 50 jaar van bewonderenswaardige dienstbaarheid aan ons land, is hij een waardige kandidaat voor een presidentieel pardon”, aldus het Witte Huis in een mededeling.

De president zelf tweette vrijdagavond: “Hij heeft Arizona beschermd!” en noemde Arpaio een “patriot”.

Foto: REUTERS

“Het zal helemaal goed komen met hem”

De gratie is geen verrassing, aangezien Trump al gehint had dat hij Arpaio zou helpen tijdens zijn rally in Phoenix donderdag.

“Werd sheriff Joe veroordeeld omdat hij zijn job deed? Hij had een jury moeten krijgen. Ik ga een voorspelling doen: het zal helemaal goed komen met hem”, zei Trump, en voegde toe dat Arpaio “zich goed zou moet voelen”.

Arpaio was 24 jaar sheriff in Arizona, waartoe ook Phoenix behoort. Hij werd vorig jaar echter niet opnieuw verkozen.

“Een heksenjacht”

De voormalige sheriff bedankte Trump voor de gratie en sprak van een heksenjacht tegen hem. “Bedankt aan Trump om te begrijpen wat mijn veroordeling echt was: een heksenjacht door getrouwen van de Obama-administratie binnen het ministerie van Justitie”, tweette hij.

Mensenrechtenactivisten zijn zeer kritisch over het eerste pardon van president Trump. “Eens te meer heeft de president gehandeld in het voordeel van illegale, gefaalde handhavingspraktijken rond immigratie die gericht zijn tegen mensen met een andere huidskleur die worden geveld door rechtbanken”, aldus de American Civil Liberties Union in een mededeling. “Zijn pardon van Arpaio is een presidentiële steun voor racisme.”