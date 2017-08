“Privatisering is geen panacee”

Premier Charles Michel was er vrijdag snel bij om het zomers ballonnetje van minister van Financiën Johan Van Overtveldt te doorprikken. Die had in een gesprek met Radio 1 gezegd dat de regering de privatisering van het spoorbedrijf NMBS bestudeert, onder meer om geld in het laatje te krijgen en de staatsschuld te milderen.

Weinigen twijfelen eraan dat de NMBS – in tegenstelling tot dat andere overheidsbedrijf bpost – inderdaad aan sclerose lijdt en dat de schuldenlast stilaan ondraaglijk wordt voor de overheid. Maar zeg nu zelf, hoe raak je zo’n gedrocht dat samen met spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel meer dan zes miljard schuld meetorst, aan de straatstenen kwijt?

En om even het Limburggevoel te koesteren: wie garandeert dan nog een aanvaardbare dienstverlening voor deze provincie die net als andere perifeer gelegen gebieden in dit land, misdeeld is op het vlak van openbaar vervoer. Nu al staan we de laatste in de rij wat betreft investeringen in het spoor en aansluitingen met het centrum van het land. Reken maar dat dit met een privé-investeerder niet zal verbeteren, integendeel.

Privatisering is bovendien geen panacee. Groot-Brittannië is in Europa het verst gegaan in de privatisering, maar daar kost een treinkaartje gemiddeld drie maal zoveel als in ons land en is de dienstverlening belabberd.

Johan Van Overtveldt is duidelijk een kind van de sombere jaren tachtig, toen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Britse eerste minister Margaret Thatcher alles privatiseerden wat er maar te privatiseren viel, aangemoedigd door de bollebozen van de Chicago School of Economics, met Milton Friedman als de deregulerende profeet. De voorbije crisis, waarvan we nog altijd de kater moeten verwerken, heeft geleerd tot wat dit kan leiden.

Van Overtveldt, die ooit de ondergang van de euro bij de eerste monetaire crisis voorspelde, heeft zijn bewondering voor Friedman nooit onder stoelen of banken gestoken. De inzichten van die Chicago-boys zijn intussen al lang achterhaald, net als het idee dat de overheid zich zo weinig mogelijk met de economie moet bemoeien.

Terug naar de NMBS. Het openbaar vervoer is een publieke dienst, net als onderwijs, cultuur of gezondheidszorg. En zoals iedere kandidaatsstudent economie leert, gelden voor deze publieke diensten andere regels dan voor de privébedrijven. Bijvoorbeeld dat ze geen winst moeten maken om het nut voor de samenleving te maximaliseren.