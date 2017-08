Soldaten schieten man die hen met mes aanvalt neer in Brussel

In de Emile Jacqmainlaan in Brussel zijn twee soldaten gewond geraakt nadat ze werden aangevallen door een man met een mes. De militairen openden het vuur en schoten de man neer. Verschillende bronnen bij de politie melden dat de man overleden zou zijn, volgens het Parket van Brussel verkeert hij in levensgevaar. De situatie is onder controle, dat laat het crisiscentrum via Twitter weten.

Het incident deed zich voor in de Emile Jacqmainlaan, ter hoogte van nummer 53. Dat is vlakbij de Grote Markt. Een man kwam er met een groot mes op de soldaten af en vielen hen aan. Daarbij raakten twee militairen gewond, één zou zelfs in levensgevaar verkeren. De aanvaller overleed ter plekke. Volgens de eerste berichten zou hij uit Somalië komen. De politie kwam meteen massaal ter plaatse en sloot de straat af. Volgens La Dernière Heure zou de man niet bekend staan om terroristische feiten. Het onderzoek is voorlopig in handen van het parket van Brussel. De situatie zou onder controle zijn, laat het crisiscentrum weten via Twitter.

Incident in #Brussel. Militairen hebben individu geneutraliseerd. Situatie onder controle. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) 25 augustus 2017

MIVB meldt via Twitter dat het openbaar vervoer in de omgeving van de Émile Jacqmainlaan intussen is stilgelegd. “Geen verkeer tussen IJzer en De Brouckère. Op politiebevel”, klinkt het.