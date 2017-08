Rundskop-regisseur doet weer mee voor de Oscars

“Le Fidèle” van Michaël R. Roskam is dit jaar de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Dat maakte de jury zonet bekend.

De film dingt in maart 2018 mee naar de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film. Voor regisseur Roskam is het de tweede Oscarinzending, nadat hij in 2011 een nominatie in de wacht sleepte met zijn debuutfilm Rundskop.

Lees verder onder de trailer van “Le Fidèle”

Le Fidèle is Michaël R. Roskams derde speelfilm, na Rundskop (2011) en zijn Amerikaanse filmdebuut The Drop (2014). Het is een donkere liefdestragedie die zich afspeelt tegen de achtergrond van het beruchte Belgische gangstermilieu, met Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos (“La Vie d’Adèle”) in de hoofdrollen. Roskam schreef het scenario samen met Thomas Bidegain en Noé Debré.

Le Fidèle gaat begin september in wereldpremière op het Filmfestival van Venetië en wordt nadien in competitie vertoond op het Toronto International Film Festival.