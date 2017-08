Vragen bij huwelijk Belkacem

Hasselt - De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft in een brief aan het Limburgse parket gevraagd om een onderzoek te starten naar het huwelijk van Fouad Belkacem: het religieuze huwelijk gebeurde volgens de dienst toen Belkacem nog getrouwd was met zijn eerste vrouw én onder dwang. Nancy Vandebroek

Fouad Belkacem (35), de veroordeelde leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium, trouwde in mei in de gevangenis van Hasselt. Schepen Brigitte Smets (sp.a) zag geen bezwaar want het parket had geen negatief advies gegeven. Uit onderzoek was gebleken dat Belkacem een duurzame relatie had met zijn 10-jarige jongere vrouw. De twee zijn al zeven jaar samen en hebben drie kinderen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) betreurde de beslissing. Volgens hem bemoeilijkt het huwelijk de procedure om Belkacems Belgische nationaliteit af te nemen,

Gisteren raakte dan bekend dat directeur-generaal Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) begin juli een brief naar het parket van Hasselt heeft gestuurd met de mededeling dat Belkacem getrouwd was van oktober 2003 tot november 2010 met een vrouw van Marokkaanse nationaliteit. In juli van 2010 trouwde hij al voor de sharia met zijn huidige echtgenote. In augustus van dat jaar woonden ze al samen. Roosemont vraagt zich af of dit een inbreuk is op het verbod op bigamie. Volgens hem was er sowieso een inbreuk op het feit dat in ons land eerst voor de wet moet worden getrouwd voordat een religieus huwelijk kan worden aangegaan.

Roosemont stelt ook dat er elementen zijn om een onderzoek naar een gedwongen huwelijk te starten. De ouders van Belkacems echtgenote menen dat hun dochter niet uit vrije wil trouwde met de prediker. Zij zeggen dat ze niet hebben ingestemd met het islamitische huwelijk en alle contact kwijt zijn met hun dochter. De vader zou ook al telefonisch zijn bedreigd door Belkacem. Ze vrezen voor haar veiligheid: Belkacem zou haar onderdrukken en mishandelen.

Het parket van Hasselt bevestigt de ontvangst van de brief. “De informatie zal in alle objectiviteit en onafhankelijkheid worden onderzocht,” klinkt het. ”Het parket maakt zich sterk om eerlijke en rechtvaardige beslissingen te nemen, met respect voor ieders rechten. Dit zal gebeuren op een integere, onafhankelijke, onpartijdige, respectvolle en consequente wijze.”