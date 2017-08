Kristien Follon is in de modewereld geen nobele onbekende. Gepassioneerd door alles wat met mode te maken heeft en eigenaar van het modelabel TITI + THE GERMAN KID. Sinds 5 jaar brengt ze die passie ook over als docent bij SYNTRA Limburg. “Talenten verzilveren en begeleiden in de modewereld geeft mij een enorme drive,” zegt de 31-jarige modeontwerpster uit Neerpelt.