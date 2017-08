Jasmien est party: Leopoldsburg is haar wilde haren kwijt

Leopoldsburg - Deze zomervakantie gaat feestreporter Jasmien wekelijks op stap in Limburg. Stop nummer acht is de geboorteplaats van Pukkelpop, Leopoldsburg. In de jaren tachtig stond deze gemeente bekend als een iets ruigere uitgaansbuurt. Wat blijft hier anno 2017 nog van over? Onze HBvL partyreporter trok haar stoute dansschoenen aan en ging Leopoldsburg verkennen.

Vorige week heb ik helaas een partyweekend moeten overslaan. Zoals bijna alle Limburgse jongeren zat ik op Pukkelpop. Hier kreeg ik het idee om deze week naar Leopoldsburg te trekken. In 1985 vond hier de eerste editie van Pukkelpop plaats. In die tijd was Leopoldsburg ook erg populair onder de motorbendes. In de stationsbuurt bevonden zich tal van drukbezochte danscafé’s. Helaas zijn deze doorheen de jaren bijna allemaal verdwenen en is de buurt merkbaar rustiger geworden. Ik ben zeer benieuwd waar de jongeren in Leopoldsburg vandaag de dag naartoe trekken om zich te amuseren, dus ga ik op onderzoek.

The Mezz

Marie, Okke & Dagmar

Op aanraden van een vriendin start ik mijn avond in The Mezz. Dit is de place to be onder de Leopoldsburgse jeugd. The Mezz heeft een uitgebreide drankkaart met democratische prijzen. Vanaf €6 drink je hier een huisgemaakte cocktail en voor een frisse Duvel betaal je €3,50. Aangezien ik vanavond BOB ben ga ik voor een frisdrankje. Ik heb niet zo veel zin in een colaatje, maar gelukkig hebben ze hier ook Bos Ice Tea (€3), net een tikkeltje specialer dan de frisdrankjes die je overal kan krijgen . Bij een drankje hoort natuurlijk ook een knabbeltje en tegen een nachoschotel (€5,50) bied ik geen weerstand. Hmm, zalig! The Mezz is een hippe zaak met een uiterst gezellig terras. Eén minpuntje wel. Om de 30 minuten zoemt er een trein voorbij, enkele meters van ons tafeltje. Ach ja, dat laat ik vanavond niet aan mijn hart komen, want de leuke zomerse housebeats passen perfect bij deze zwoele avond. Keep up the good work, The Mezz! Je hebt mijn avond al goed doen starten.

Dresscode: hip - alternatief

Inkom: gratis

Prestige

Migel & Jolien

Op aanraden van enkele meisjes in The Mezz trek ik vervolgens naar brasserie Prestige, een gezellig eet- en danscafé. Eigenaar Frank Dirmeier is geen onbekende onder de inwoners van Leopoldsburg. Vroeger baatte hij danscafé Patapoef uit, dat in 1995 haar deuren sloot. Met Prestige doet hij vandaag nog steeds zijn best om Leopoldsburg leven in te blazen. De trendy inrichting van het café trekt zowel hippe vogels als oudere klanten aan. De drankkaart is minder uitgebreid dan bij The Mezz, maar wel een tikkeltje goedkoper. Voor sterke bieren betaal je zo’n €3,30 en de sterke dranken kosten gemiddeld €6. Prestige draait vooral commerciële muziek, met een bijzondere voorkeur voor nummers uit de jaren tachtig. Helaas werd er vanavond niet gedanst, maar wat verwacht je op een woensdagavond? De gasten bleven wel tot 1 uur ‘s nachts nagenieten van de mooie zomeravond op het gezellige terras.

Dresscode: summer casual- summer chic

Inkom: Gratis

Leopoldsburg is doorheen de jaren duidelijk haar wilde haren kwijt geraakt. Ik heb een gezellig nachtje achter de rug, maar ik heb de indruk dat van het vroegere, naar verluidt wilde, nachtleven niet meer veel overblijft. Zo beweren ook enkele Leopoldsburgse jongeren die ik vanavond gesproken heb. Buiten The Mezz en Prestige zijn er geen danscafé’s voor jongeren te bespeuren. Leopoldsburg krijgt een 6,5/10, al verdienen de zaakjes die ik vanavond bezocht een 8/10.