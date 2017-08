Ex-vrouw van Sven Nys gaat mensen met haaruitval helpen

Isabelle Nijs, de ex-vrouw van veldrijder Sven Nys, werkt als kapster en spitst zich voortaan ook toe op mensen die last hebben van haaruitval. Met haar project ‘Hairhospitality’ wil ze hen uit een sociaal isolement halen. Dat zegt ze in een reactie aan Het Laatste Nieuws.

Een vijftal jaar geleden opende Isabelle Nijs kapsalon I-Hair in de kelder van haar toenmalige woonst in het Vlaams-Brabantse Baal. Intussen heeft ze een nieuwe zaak in Betekom, waar je vandaag ook terechtkan voor veel meer dan een was- en knipbeurt. De vrouw heeft zich verdiept in problemen met de hoofdhuid en het haar en reikt mensen moderne oplossing aan voor hun problemen. “Haarproblemen kunnen ertoe leiden dat mensen sociaal geïsoleerd geraken”, zegt ze. Haar doel? Helpen zodat de patiënten weer vol zelfvertrouwen naar buiten komen.

Bij ‘Hairhospitality’ kan je terecht op afspraak. Isabelle belicht er de waaier aan mogelijkheden om haarverlies te maskeren. Tegenwoordig bestaat er immers veel meer dan pruiken die er ook echt uitzien als een pruik. Haartjes tatoeëren op de hoofdhuid, pruiken op maat die geknipt en gekleurd worden en extensions zijn slechts enkele opties.

Meer informatie via www.hairhospitality.be