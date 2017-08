Populairste meisje van Instagram heeft droevig nieuws

De Limburgse Talisa Loup (26), die onlangs samen met haar boezemvriendin en collega ‘Instagram’-fenomeen Celine Schraepen het boek ‘Instafamous’ uitbracht, heeft droevig nieuws te melden aan haar volgers. In een vlog op YouTube treedt ze al huilend in detail: de relatie met haar Geert is voorbij.

“Ik wil deze video delen omdat jullie ook een deel van mijn leven zijn en jullie zich dingen afvragen”, begint een emotionele Talisa. “Ik heb heel veel de vraag gekregen waar Geert is. Geert en ik zijn uit elkaar. Ik vind het moeilijk om erover te praten. Ik wilde de video niet zo maken”, vertelt ze al snikkend.

De glitter en glamour, kenmerkend voor haar bijdragen op de sociale media, zijn deze keer nauwelijks te bespeuren. “Ik wil laten zien dat mijn leven niet perfect is, zoals velen onder jullie denken. Er is heel veel gebeurd. Ik heb fouten gemaakt, waar ik heel veel spijt van heb. Geert heeft ook fouten gemaakt, maar dan anders. Ik wil er niet over in detail gaan, maar julie weten nu waarom Geert niet bij mij was op Pukkelpop”, gaat ze verder.



Ze bedankt nog haar fans om Pukkelpop alsnog onvergetelijk te maken. “Velen onder jullie hebben me aangesproken en fijn geknuffeld. Jullie waren de beste en dat heeft Pukkelpop veel leuker gemaakt. Nu is het festival gedaan en komt alles harder aan. Maar jullie hebben het recht om dit te weten omdat ik altijd veel steun aan jullie heb.” Talisa laat nog weten dat er mogelijk tijdelijk geen vlogs online komen omdat het “even allemaal veel is” en hoopt op begrip voor haar situatie.

In dezelfde vlog zien we de brunette de dag erna autorijden. “Sorry voor de video van gisteren, maar ik ben ook maar een mens. Relatiebreuken sucken, ik heb dat nog maar twee keer meegemaakt. Ik voel me beter maar nog niet heel veel.” Voor de fans: er komt binnenkort wel nog een video online met Geert die eerder werd opgenomen.