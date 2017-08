Leopoldsburg -

In Leopoldsburg is vrijdagmiddag een van de laatste Limburgse festivals van het zomerseizoen van start gegaan: Buitenbeenpop. Het openluchtfestival voor personen met een handicap lokte, mede door het zonnige weer, al vroeg heel wat volk naar de Zegeplaats. Later vandaag worden onder andere De Romeo’s, Bart Kaëll, Sam Gooris en Gene Thomas verwacht.