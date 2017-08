Balen / Mol - In Mol is donderdagavond een twintiger om het leven gekomen toen hij met zijn bromfiets tegen een boom reed aan De Maat. Dat zegt de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol.

Het slachtoffer, een jongeman uit Balen, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend, maar er zouden in ieder geval geen andere partijen bij betrokken zijn geweest. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden in kaart te brengen.