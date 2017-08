Hasselt voert fietsdelen in

Hasselt - Hasselt voert een slim fietsdeelsysteem in waarbij gebruikers fietsen kunnen lenen en die dan achterlaten waar ze moeten zijn. Het gaat in eerste instantie om een proefproject tot eind 2017.

Via een ingebouwde gps kan een volgende gebruiker dan de locatie van de fiets achterhalen en hem gebruiken. Bij aankomst registreert de gebruiker via een app de rit en de betaling daarvoor. Deelnemers betalen 49 euro waarborg en 0,45 euro per 20 minuten gebruik. In september komen er 200 fietsen die in oktober al worden uitgebreid tot 400. Wie zich registreert voor eind september betaalt slechts 29 euro waarborg en kan in september gratis rondfietsen.

De betaling gebeurt via een digitale portefeuille die vooraf moet opgeladen worden.