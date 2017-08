VIDEO. Varkens overleven hevige boerderijbrand niet in Ophoven

Kinrooi - De brandweer van Maaseik was in de nacht van donderdag op vrijdag uren in de weer met het blussen van een zware boerderijbrand op de Maasveldweg in Ophoven (Kinrooi). Daar werd rond 4 uur een brand opgemerkt in een van de voorste compartimenten van een varkensstal.

Het vuur kon zich snel via het dak verspreiden maar doordat de brandweer er op tijd bij was, werd een verdere overslag naar de achtergelegen stallen voorkomen. Hoeveel varkens de brand met zware rookvorming niet overleefd hebben is onbekend.

Tijdens de bluswerken sloot de politie de straat af omdat het brandende dak bestond uit eternieten golfplaten.