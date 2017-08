Limburgers opgepakt voor vandaliseren Dom van Keulen: “Wilden ons vermaken”

Genk / Bilzen - De inwoners van Keulen kunnen er ­allerminst om lachen. Drie Vlaamse jongeren, twee Limburgers en een Kempenaar, hebben donderdagochtend vroeg de wereldberoemde Dom ­beklommen en er een glasraam stukgemaakt. De politie kon het trio uit Genk, Bilzen en Turnhout vatten. “We wilden ons wat vermaken”, luidde het achteraf. Een waslijst aan klachten is opgesteld.

De 137 jaar oude ­‘Kölner Dom’ is een neogotisch monument dat sinds 1996 op de ­Werelderfgoedlijst prijkt en jaarlijks honderdduizenden toeristen trekt. Dat de Duitsers, en zeker de Keulenaars, trots zijn op hun 157 meter hoge kathedraal is een understatement. “Helaas trekt het bouwwerk nu ook zogeheten Domkletterer of kathedraalbeklimmers aan”, zegt een woordvoerder van de Keulse politie. Dat was donderdagochtend niet ­anders toen drie Vlaamse jongeren besloten de Dom op te klauteren. “Onvoorstelbaar. Ze maakten vanop een redelijke hoogte foto’s en klommen dan weer naar beneden. Een voorbijganger zag omstreeks 05.50 uur hun stuntwerk langs de zuidkant van de kathedraal. Hij nam enige afstand en achtervolgde het trio tot in het ­station van Keulen.”

Stukjes glas in rugzak

Daar sloeg de getuige alarm. Een ­patrouille snelde meteen ter plaatse. “De jongeren probeerden zich in de toiletten te verschuilen, maar dat heeft niet lang geduurd. Ze gaven uiteindelijk toe dat ze de Dom hadden beklommen. Ze moesten hun identiteitsbewijzen tonen en hun rugzakjes werden doorzocht. Tot onze grote ontsteltenis troffen we daarin stukken glas van een glasraam in de Dom aan, en een hoeveelheid drugs.”

Het trio werd voor verhoor meegenomen. “Het bleek om een 16-jarige uit Genk, een 20-jarige uit Turnhout en een 24-jarige uit Bilzen te gaan. Ze zeiden dat ze speciaal met de trein naar Keulen waren gekomen om de Dom te beklimmen. ‘We wilden ons wat vermaken’, luidde hun uitleg.” Een zwak argument dat de ordediensten nog meer op de zenuwen werkte. “Er is een waslijst aan klachten opgesteld, waaronder huisvredebreuk, diefstal, drugsbezit en vandalisme. We hebben de ouders van de tiener ook opgebeld en alle drie mogen ze zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.” Wat de jongeren precies riskeren, kon de woordvoerder van de politie niet kwijt. “Stevige geldboetes lijken me niet uitgesloten. De schade in de Dom is nog niet becijferd.”

Sociale media

De jongeren zouden niet aan hun proefstuk toe zijn. Ze zouden aan ‘urban climbing’ doen, een sport waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk hoge gebouwen te beklimmen. ‘Urban climbers’ filmen vaak hun stuntwerk en delen dat dan op sociale media.

Het is overigens niet de eerste keer deze zomer dat Limburgse jongeren een slechte beurt maken in het buitenland. Eind juli sprak de burgemeester van Venetië nog schande over zes jongens uit Meeuwen-Gruitrode die in het wereldberoemde Canal Grande sprongen.