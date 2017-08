“Gemakkelijk in het middelbaar betekent ferm lastig aan de hogeschool”

Hogescholen en universiteiten in heel Vlaanderen zullen hun studenten voortaan met hetzelfde formulier inschrijven. Ze willen weten welke taal je thuis spreekt, of je ouders of je grootouders niet als Belg zijn geboren en welk diploma je ouders hebben. Over al die definities hebben ze een jaar vergaderd. Maar de discussie over hoe je allochtone studenten registreert, gaat al tientallen jaren mee.

De meeste hogescholen en ook de Universiteit Hasselt registreerden dit soort zaken al. Alleen is er nu een overeenkomst om dat in heel Vlaanderen op dezelfde manier te doen, zodat we eindelijk eens over een grote databank beschikken. Daar kan een minister dan ook zijn of haar beleid aan vastkoppelen. Meten is nu eenmaal weten.

Elke directeur is al langer bezig met het uitrekenen van slaagkansen van allochtone studenten. Voor zichzelf, niet voor de buitenwereld. De meeste scholen pakken daar ook niet graag mee uit, omdat die – zoals iedereen ook zonder statistieken doorheeft – niet goed zijn en omdat ze toekomstige studenten niet willen afschrikken. PXL en Universiteit Hasselt laten hun schroom nu varen en maken ze wel bekend. Toch een aantal cijfers. Wellicht hebben ze nog meer tabellen in hun lade zitten, maar goed, dit geeft al een richting aan. En die cijfers zijn niet zo positief.

Maar liefst één allochtone student op de zes die zich bij PXL aanmeldt, komt uit het beroepsonderwijs. Dubbel zoveel als bij de autochtonen. Deze studenten moeten al geweldig gemotiveerd zijn om met meer dan een nul naar huis te gaan. Dat zie je ook aan de cijfers: ze slagen gemiddeld voor amper zes van de tien vakken, en dat betekent dus dat ze – om in het oude termen te zeggen – veel minder dan 40 procent halen. Zelfde probleem bij de Universiteit Hasselt: de allochtonen die zich aanmelden, komen uit de zwakste richtingen van het ASO en uiteindelijk slaagt aan het einde van het eerste jaar nog maar een op de twee voor meer dan zes op de tien vakken. Je kan dit misschien nog verdragen van een eerste generatie allochtonen, maar intussen zitten we vaak al aan de vierde.

PXL heeft ook cijfers over nieuwkomers: amper zes op een groep van meer dan 1.000 allochtonen, maar wel voor 90 procent geslaagd. Die nieuwkomers komen uit landen als Syrië en Irak en zijn de allereerste generatie in België. Ook zij hebben eerst een taalkloof moeten overbruggen, dus dat excuus geldt ook niet voor de rest. We moeten dringend aan 12-jarigen én hun ouders zeer goed uitleggen hoe belangrijk het is om in het middelbaar voor moeilijk te kiezen in plaats van voor gemakkelijk. En om onderweg niet bij de minste buis op te geven. Gemakkelijk in het middelbaar, betekent straks ferm lastige jaren aan de hogeschool of universiteit. Studeren is echt niets voor doetjes, zoals tieners vaak denken. Je moet er niet eens bijzonder intelligent voor zijn. Gewoon op de juiste momenten goed kiezen en doorbijten.