Wat te doen vandaag? Dit zijn onze zomertips

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

Gigantische waterglijbaan in Terhills

Coca-Cola komt dit weekend langs in Dilsen-Stokkem met de Big Air. Dit is een waterglijbaan van 20 meter lang waarop durvers zich kunnen wagen aan acrobatische sprongen. Je start op 8 meter hoogte en glijdt naar beneden terwijl een krachtige waterstraal je 3 tot 4 meter de lucht in stuwt voor een onvergetelijke duik in het water.

Van 25 tem 27/08 van 13 tot 20 uur in Terhills Cablepark, Nationaal Parklaan 5 in Dilsen-Stokkem. Deelnemen kan vanaf 14 jaar, ter plekke inschrijven.

www.facebook.com/cocacolabelgium

Feestavond trapt Vostertfeesten af in Bree

Vanavond starten de Vostertfeesten in Bree. Dat is drie dagen lang feest en vooral veel muziek. Vanavond vindt de Faute Party plaats met o.a. Get Ready, Dennie Christian en Jan Smit. Zaterdag staat Vostert Disorted met vooral veel tributebands en rock en een 30+ afterparty. Zondag gaat het feest verder met Vostertrock en namen als Toni Macaroni, The Trems, The Equals en The Swinging Blue Jeans.

Op 25, 26 en 27/08 op het festivalterrein in de Soetebeekstraat in Bree. Er zijn nog tickets aan de kassa.

www.vostertfeesten.be

Soirée voor trendy vijftigers in Genk

Geen oubollige beurs voor de vijftigplusser, maar wel een toffe avond met tal van animatie, dat is de Genkse S-Plus Soirée. Je kan er genieten van een drankje en hapje aan de foodtrucks of op het S-Plus Terras, er is een Pop-Up markt, retro make-overs, dansinitiaties, een Golden Oldies party met dj Chris Barrow. Verder zijn er heel wat infostandjes te vinden over vakanties, daguitstappen, pensioeninfo en veel meer.

Op 25/08 van 17 tot 23 uur in C-mine, C-mine in Genk. Toegang: 8 euro, 4 euro voor S-Plus-leden.

www.facebook.com/spluslimburg

Vintage markt, muziek en yoga in Maasmechelen

Aan zomerbar V14 aan Kasteel Vilain XIIII is het dit weekend goed druk. In samenwerking met Chato Deco Shop vindt vandaag vanaf 13 uur een vintage markt plaats. Vanavond nemen dj Ollever Buschan vs CKsoundmachine plaats achter de draaitafels. Morgen is er een optreden van singersongwriter Barend Christmas. Zondag kan je een laatste keer deelnemen aan yoga met een gezond ontbijt. Inschrijven hiervoor kan vandaag nog bij: nataliesegnana@weebly.com, kostprijs 17 euro.

Op 25, 26 en 27/08 in zomerbar V14, Dreef 148 in Maasmechelen.

www.v14.be

Muziek Aan’t Kasteel in Overpelt

Vanavond geeft Klaas Delrue, frontman van Yevgueni, een solo-optreden aan De Grote Hof. Aan’t Kasteel is een nieuw evenement waarbij het voormalige danskasteel het decor vormt voor muzikaal talent. In het voorprogramma staat Backyard Giants, een jonge bende uit Maaseik met indiefolk.

Op 25/08 om 20 uur aan De Grote Hof, Lindelsebaan 430 in Overpelt. Tickets kosten 15 euro, je kan ze vandaag nog reserveren op 0474/05.61.92. Als er nog plaats is, zijn er tickets aan de kassa beschikbaar.

www.playandjoy.be