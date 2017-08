Zo reageren de tegenstanders op Anderlecht: “Een onaangename tegenstander”

Anderlecht werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League ondergebracht in een poule met Bayern München, Paris Saint-Germain en Celtic. Bayern-coach Carlo Ancelotti waarschuwt ervoor paars-wit niet te onderschatten.

Lees ook:Maak je borst maar nat, Anderlecht! Landskampioen loot PSG van Neymar en Bayern München in Champions League

Ancelotti heeft het over een “boeiende groep”, met PSG als favoriet. “Voor mij is het mooi om op mijn voormalige club te botsen (Ancelotti coachte PSG van 2011 tot 2013, nvdr.)”, zegt de Italiaan. “Celtic geniet een enorme steun van zijn toeschouwers, zoals iedereen weet. En ook Anderlecht, als kampioen van België, mag je niet onderschatten. We nemen het op tegen drie heel verschillende, maar moeilijke tegenstanders.”

Ancelotti is op zijn hoede voor Anderlecht. Foto: EPA

“Anderlecht is een onaangename tegenstander, die je niet mag onderschatten”, aldus Bayern-aanvoerder en -doelman Manuel Neuer. “Ze kunnen het grote teams lastig maken. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn.”

Middenvelder Corentin Tolisso verwacht vooral tegenstand van Paris Saint-Germain. “PSG heeft zich enorm versterkt met Neymar en Dani Alves, dat worden vast en zeker twee grootse wedstrijden”, stelt de Fransman. “De wedstrijden tegen Celtic en Anderlecht moeten we winnen, wat doenbaar is.”

Hasan Salihamidzic, sportdirecteur bij de club die de Champions League al vijf keer won, speelde in 2003 tegen paars-wit. “In Anderlecht is de sfeer goed en steunen de supporters hun team luidkeels”, zegt de Bosniër. “Het zou een grote fout zijn Anderlecht en Celtic te onderschatten.”

PSG: “Anderlecht heeft fantastische geschiedenis”

Volgens PSG-trainer Unai Emery zijn Bayern München en zijn team de favorieten in de groep. “Daarnaast zijn er twee teams die voor de verrassing willen zorgen”, verklaart de Spanjaard. “Celtic is thuis erg gevaarlijk. Ze hebben een fantastische geschiedenis, net als Anderlecht. En daar hebben we enorm veel respect voor. We willen ons tonen en op de eerste plaats eindigen, met alle respect voor onze drie opponenten.”

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi is duidelijk over de ambities van de topclub uit Parijs. “Het is nog te vroeg om te zeggen dat we dit seizoen de trofee kunnen veroveren. Maar het is onze droom, ons doel. We hebben er alles aan gedaan om het kampioenenbal te winnen. Maar er zijn nog andere grote clubs.”

Lees ook:Neymar, Lewandowski en... Dembélé: de tegenstanders van Anderlecht in de Champions League uitgelicht