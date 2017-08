Acht vermisten na grondverschuiving in Zwitserland

Acht wandelaars worden na een enorme grondverschuiving met rotsen en puingesteente in het kanton Graubünden in de Zwitserse Alpen vermist. Het gaat om Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. Dat deelde de kantonpolitie donderdag mee. Bij de grondverschuiving donderde een enorme stroom steenslag van de 3.369 meter hoge Piz Cengalo naar beneden. Volgens schattingen ging het om vier miljoen kubieke meter materiaal met rotsen en puin.

Na de enorme grondverschuiving in Zwitserland zijn donderdagavond zes wandelaars, die ook in de vallei in Graubünden werden vermoed en als vermist waren opgegeven, ongedeerd in Italië opgedoken. Dat zei een woordvoerster van de politie in het kanton Graubünden.

De grondverschuiving deed zich woensdag voor in de omgeving van de Zwitsers-Italiaanse grens in Val Bondasca. De enorme stroom verschuivend gesteente denderde het dal in. Pas 24 uur later raakte bekend dat acht wandelaars zich in het gebied ophielden, waarmee politie noch familieleden contact konden krijgen. De zoektocht naar hen wordt ook deze nacht voortgezet. Helikopters, uitgerust met warmtecamera’s, nemen aan de speurtocht deel.

(belga)