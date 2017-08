Reisadvies Tunesië aangepast: Belgen kunnen opnieuw naar Djerba reizen

Brussel - Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Tunesië aangepast. Mits de nodige waakzaamheid kan volgens het ministerie opnieuw gereisd worden naar het eiland Djerba, zo blijkt donderdag uit een mededeling. Wel blijft de terreurdreiging in het Noord-Afrikaanse land hoog en blijft de grootste waakzaamheid geboden.

Na de bloedige aanslagen op het Bardomuseum in Tunis en in een hotel in de kustplaats Sousse in 2015 gaf Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor Tunesië. Begin dit jaar werd dat reisadvies al versoepeld voor de hoofdstad Tunis en een deel van de noordelijke en oostelijke kustlijn, donderdag volgde een nieuwe aanpassing: het gebied waarbinnen gereisd kan worden is uitgebreid tot het eiland Djerba en de kustlijn tussen Djerba en Zarzis.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders toont zich in een mededeling tevreden met de verbetering van de veiligheidssituatie in Tunesië. Wel roept hij Belgische reizigers op om voorzichtig en waakzaam te zijn met de terroristische dreiging in het achterhoofd. Zo worden Belgen opgeroepen om nachtelijke verplaatsingen naar uitgaansgelegenheden en buiten de hoofdwegen te vermijden, alsook druk bezochte evenementen.

Verplaatsingen naar de grensgebieden met Algerije en Libië raadt Buitenlandse Zaken nog steeds ten stelligste af.

(belga)