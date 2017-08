“Scholen moeten met werkingsmiddelen voor nodige materiaal zorgen”

Brussel - “Vlaanderen investeert ruim 11,3 miljard euro in onderwijs, waarvan 3,7 miljard euro in het basisonderwijs. Als er meer leerlingen zijn, dan stijgen de personeelsmiddelen en ook de werkingsmiddelen. Scholen moeten met die werkingsmiddelen voor het nodige materiaal in de klas zorgen.” Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in een reactie op de enquête waar de christelijke onderwijsvakbond COV eerder op donderdag mee uitpakte.

Volgens de rondvraag van COV bij zo’n 780 leerkrachten tasten 9 op de 10 leerkrachten in de eigen portemonnee om in hun klas te investeren. De leerkrachten zouden volgens de enquête gemiddeld 103 euro per schooljaar uitgeven.

“Het staat leraren natuurlijk vrij om zelf nog wat extra’s te kopen”, vindt de minister van Onderwijs. “Leraren geven daarmee uiting aan een engagement en een passie voor de job.”

“Vanaf 2018 kent minister Crevits de index voor de werkingsmiddelen in het basisonderwijs terug toe”, klinkt het in een mededeling van het kabinet van de onderwijsminister. “Dat gaat om een bedrag van om en bij de 10 miljoen euro.”

(belga)