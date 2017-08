Bewusteloze vrouw uit zee gered in Middelkerke

Middelkerke - In Middelkerke hebben strandredders donderdagnamiddag een vrouw gered die in zee onwel was geworden. Dat bevestigt hoofdredder Bart Van Eechoute. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident deed zich rond 14.30 uur voor in de buurt van het Casino van Middelkerke. In de bewaakte zone ten westen van het Casino werd een Franstalige vrouw in ondiep water onwel. De strandredders grepen onmiddellijk in en haalden de vrouw uit zee. Het slachtoffer was op dat moment bewusteloos en had water binnengekregen.

In eerste instantie bleef de toestand van de vrouw onstabiel, maar uiteindelijk bleken de gevolgen mee te vallen. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne.

(belga)