Drie jaar met uitstel voor Roemeen die Mercedes met baby wilde carjacken

Tongeren / Bree - De Roemeen die vorig jaar probeerde een Mercedes te stelen met een kind op de achterbank na een ongeval met een andere gestolen bestelwagen, is donderdag door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel. De zaak van de 29-jarige Roemeen sleepte maanden aan, omdat verschillende deskundigen niet konden vaststellen, of hij op het moment van de feiten een geestesstoornis had.

De Roemeen verbleef in april 2016 al twee maanden in Bree, toen hij vanuit zijn thuisland nieuws kreeg dat zijn vrouw hem mogelijk bedrogen had. De man had het gevoel dat zijn collega’s met wie hij een woning deelde hem iets wilden aandoen en vluchtte het gehuurde huis uit.

In zijn vlucht belde hij aan bij verschillende woningen om vervolgens een bestelwagen te stelen om naar zijn thuisland te rijden. De man vloog als het ware door Bree en ging over kop. Enkele autobestuurders die het ongeval zagen gebeuren, onder wie een agent in burger, stopten om de man te helpen. Ze werden echter getrakteerd op slagen en één van de gestopte bestuurders werd door de Roemeen gebeten. Daarna probeerde de Roemeen een Mercedes te carjacken waarin nog een baby op de achterbank zat. De Roemeen kon daar echter niet mee vertrekken en werd ter plekke gearresteerd door de agent in burger.

Bij zijn voorleiding voor de raadkamer de dag na zijn arrestatie, viel hij de agenten aan die hem begeleidden. Sinds 28 april zat de Roemeen in de gevangenis waar hij door verschillende deskundigen werd onderzocht.

Toen zijn zaak op 10 februari voor het eerst voor de rechtbank kwam, bleek dat de verslagen van de deskundigen elkaar tegenspraken. Daarop werd een nieuwe deskundige aangesteld. Begin deze maand bleek echter dat de nieuw aangestelde deskundige ook deel uitmaakte van het panel van deskundigen dat de man eerder had onderzocht en dat hij zelf twee verschillende verslagen had opgesteld. De verdediging van de Roemeen vroeg aan de rechtbank om de ongunstige verslagen voor zijn cliënt uit het debat te weren. Daar ging de rechter op in.

Aan de eigenaar van de gecrashte bestelwagen en de eigenares van de Mercedes moet de Roemeen een schadevergoeding betalen van 4.495 euro. en 2.500 euro.

