Beyhan kookt: Hartige koekjes

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijk gerecht klaar: hartige koekjes. Smakelijk!

Ingrediënten: 250 gram boter, 100 ml olie, 100 gram yoghurt (2 eetlepels), 1 eiwit, 1 koffielepel zout, 1 koffielepel suiker, 1 eetlepel azijn, 1 theelepel paprikapoeder (optioneel), half zakje bakpoeder, ongeveer 600 gram bloem. Om te bestrijken: 1 eidooier, sesamzaad en nigellazaad.

Bereiding:



- Meng alle ingrediënten (behalve de eidooier en het nigella- en sesamzaad) in een diepe kom. Kneed het met je vuist en voeg beetje bij beetje de bloem toe. Het moet een zacht deeg worden.

- Leg het deeg verpakt in keukenfolie in de koelkast voor 20 minuten of 10 minuten in de vriezer.

- Verdeel het deeg in stukken.

- Duw het deeg plat of rol het uit tot ongeveer 5 mm dikte. Steek koekjes uit het deeg of geef ze vorm met je handen (cfr. instructievideo).

- Leg bakpapier op de bakplaat en plaats daar de gevormde koekjes op.

- Verwarm de oven op 190°.

- Klop de eidooier los en bestrijk de koekjes hiermee.

- Bestrooi ze met sesam- en nigellazaad.

- Bak de koekjes ongeveer 15 à 20 minuten tot ze goudbruin en knapperig zijn.