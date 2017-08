Dit is de it-trui voor mannen in het najaar

Als er nog geen exemplaar in de kast ligt, is dit najaar voor mannen hét moment om een keurige trui met V-neklijn aan hun garderobe toe te voegen. Modehuizen waaronder Louis Vuitton en Prada stuurden hun modellen ermee op de catwalk en dat leidt tot een subtiele revival van kledingstuk.

Begin dit jaar blies Prada de trend nieuw leven in. Een model droeg een zeer eenvoudige grijze trui met V-nek op de catwalk, gecombineerd met een zakelijk blauw hemd dat bijna volledig was dichtgeknoopt en een zandkleurige broek. De fluffy riem was het meest uitbundige aan de hele look.

Louis Vuitton hield het simpel, zij het met iets meer rock-’n-roll vibe. Model droegen veertien verschillende truien met V-hals. Een daarvan is opnieuw een grijze trui, maar dan met een gestreept hemd eronder dat losjes werd gestyled: de bovenste knoopjes bleven open, een kant van het hemd werd niet in de broek gestopt.

Michael Douglas en Sharon Stone in de filmklassieker Basic Instinct

De combinatiemogelijkheiden met een klassieke trui zijn beperkt, maar mits kleine trucjes kunnen heren er toch een bepaalde look mee bekomen. Voor de durvers in de club: probeer eens exemplaar zonder hemd of T-shirt eronder à la Michael Douglas in Basis Instinct. De normcore naar een hoger niveau tillen? De truien laten zich makkelijk combineren met een dun rolkraagtruitje eronder. Werk de outfit af met een (lange) jas in fluweel of met klassieke print voor een dandy toets.