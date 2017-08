Franse luchtmacht bezorgd over F-35

De bevelvoerder van de Franse luchtmacht, generaal André Lanata, heeft zijn bezorgdheid uitgedrukt over de prestaties van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 Lightning II. Dat ultramoderne toestel van constructeur Lockheed Martin is een concurrent van de Franse Rafale, wat betreft de opvolging van de Belgische F-16’s.

“De F-35 zal snel een referentienorm worden in de luchtmachten overal ter wereld, niet enkel in de Verenigde Staten maar ook bij onze voornaamste partners. Dat we door de Verenigde Staten worden overklast, is niet verrassend, dat we dat worden door evenwaardige partners is een andere zaak”, zei hij tijdens een hoorzitting in de Franse Assemblée, die al op 19 juli plaatsvond.

De generaal verwees onder andere naar het Verenigd Koninkrijk en Australië, twee landen die voor de F-35 Lightning II hebben gekozen. “Ik neem een heel grote druk waar van de Amerikaanse luchtvaartindustrie in Europa, met de geleidelijke ontwikkeling van een gevechtsvliegtuig van de laatste generatie, de F-35. Die laatste verandert het gegeven op vlak van operationele capaciteiten, vooral vanwege zijn discretie - het toestel wordt niet waargenomen door de huidige radars - en zijn connectiviteitsmogelijkheden. Hij verbindt massaal veel informatie met de andere toestellen van het luchtgevechtssysteem”, klonk het.

Zonder er direct naar te verwijzen, had Lanata het ook over Duitsland. Berlijn is sinds kort geïnteresseerd in de F-35 om de verouderende Tornado’s te vervangen. De generaal vindt het interessant met Duitsland de dialoog aan te gaan om de samenwerkingsmogelijkheden te bestuderen, om de vloten gevechtsvliegtuigen samen te vervangen.

Er zijn nog drie gevechtsvliegtuigen kandidaat om de Belgische F-16’s op te volgen. Het gaat om de F-35 Lightning II van het Amerikaanse Lockheed Martin (aangeboden door het F-35 Joint Program Office), de Rafale F3R van het Franse Dassault (door de Direction Générale de l’Armement) en de Eurofighter Typhoon van Airbus (door het Britse ministerie van Defensie).

