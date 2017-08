Meryame Kitir: “Ex-collega maakt nog steeds omweg omdat het te pijnlijk is langs Ford-site te rijden”

Alken / Genk - 18 december 2014 was een bijzonder droeve dag voor heel wat Ford-werknemers van de site in Genk. Die dag rolde de laatste Ford Mondeo van de band en sloot de fabriek voorgoed zijn deuren. Donderdag, bijna drie jaar later, is de sloop van de gebouwen op de terreinen gestart. “Hopelijk kan de wonde nu een pleister krijgen”, reageert Meryame Kitir, die zelf 14 jaar werkzaam was bij Ford Genk.

Heel wat ex-collega’s van Kitir hebben het nog steeds moeilijk met de sluiting van het bedrijf. “Ik kwam onlangs een van hen tegen en vertelde hen dat vandaag de sloop van de gebouwen begon. Hij vertelde me dat hij tot op de dag van vandaag een omweg maakt als hij weet dat hij anders voorbij de Ford-site in Genk komt, simpelweg omdat het te pijnlijk is. Hopelijk kan de wonde nu een pleister krijgen en kunnen we voortaan met een tevreden blik terugkijken op Ford, want op dit moment is dat nog steeds met een dubbel gevoel”, aldus Kitir.

De Ford-site werd verdeeld in drie zones. De zone gelegen aan het Albertkanaal, een gebied van 50 hectare groot, zullen transportbedrijf H.Essers en Haven Genk NV in concessie ontwikkelen. Samen willen ze ruim 130.000 containers extra per jaar via de waterweg vervoeren. De Vlaamse Waterweg nv staat in voor de sanering, de afbraak van de oude fabriekshallen en de aanleg van gemeenschappelijke nutsinfrastructuur in die zone. “De werken aan de nieuwe vestigingen gaan al snel starten. Bijna onmiddellijk zelfs: aan het einde van het jaar of het begin van volgend voorjaar. De boodschap moet duidelijk zijn: we breken niet alleen iets af, maar bouwen onmiddellijk een mooie toekomst op met1.000 nieuwe tewerkstellingsplaatsen in Limburg”, aldus Frieda Brepoels (N-VA), voorzitter van De Vlaamse Waterweg.

Genk Green Logistics zal van de tweede zone van 40 hectare groot een logistiek park maken. De focus ligt daarbij op bedrijven in de e-commerce en de slimme maakindustrie. Een derde gedeelte van de Ford-site wordt een gemeenschappelijke strook met onder meer parkeergelegenheid en nutsvoorzieningen.De afbraakwerken moeten volledig klaar zijn tegen december 2018. De werken hebben een kostenplaatje van 6,3 miljoen euro.

