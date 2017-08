Tijgermug die ernstige ziektes kan veroorzaken duikt op in Nederland

Brussel - De Aziatische tijgermug is opgedoken in het Gelderse Aalten, in Nederland. Bewoners van de wijk waar de mug is gevonden, hebben donderdag een brief daarover ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en de gemeente. De NVWA bestrijdt de schadelijke mug.

Twee bewoners van de wijk meldden recent bij de NVWA de vondst van een opvallende mug, aldus een woordvoerster van de gemeente. Toen bleek dat het om een tijgermug ging, is de wijk nader onderzocht. Daarbij zijn ook larven van de mug gevonden. De exotische mug kan ernstige ziektes zoals knokkelkoorts verspreiden.

Aziatische tijgermuggen liften meestal mee naar Nederland in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant. Eerder dit jaar zijn in Nederland tijgermuggen gevonden in Weert en Naaldwijk.

