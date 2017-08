Vakantie voorbij? Laat je hier niet aan vangen als je weer begint te werken

Net de vakantie gaat het prima: de benen hebben een kleurtje, het hoofd is leeg en het voornemen om het allemaal wat rustiger aan te gaan doen, werd gemaakt. Maar tegelijk loert de stress om de hoek: na de vakantie loop je meer risico op een burn-out.

De Nederlandse professor arbeidspsychologie Arno Zijderveld waarschuwde in de krant AD dat één op de zeven werknemers na de zomervakantie instort. Zeker wie al opgebrand aan zijn vakantie begon, kan het moeilijk krijgen. Ook Elke Geraerts, neuropsychologe en auteur van het boek 'Mentaal Kapitaal', ziet het patroon vaak terugkomen: “Mensen verwachten soms dat de vakantie een mirakelinjectie is die alles oplost, maar worden dan teleurgesteld door de realiteit. Rusten is niet de remedie. Rust maakt je hoofd leeg en laat je lichaam herstellen, maar er verandert niets aan je werksituatie of de reden waarom je overbeladen was. Het contrast tussen de rust van de vakantie en de stress op het werk kan zelfs extra confronterend zijn.”

De overvolle mailbox

Dé grote fout die je maakt als je weer uit vakantie komt, is beginnen met je mailbox. “Ga niet als een kip zonder kop alle mails beantwoorden, daar kruipt vaak dagen tijd in”, zegt Geraerts. “Maak in plaats daarvan een lijst met prioriteiten voor de eerste dagen: dingen die blijven liggen zijn voor je vertrok en nieuwe dingen die er bijgekomen zijn. Werk aan die prioriteiten op momenten waarop je gefocust bent, vaak is dat ’s ochtends als je brein uitgerust is. Als je je dag begint met mails, ben je al vermoeid wanneer dat achter de rug is en zie je op tegen de belangrijke taken.”

De olifant en de konijnen

“Wij zeggen vaak: als je op een olifant jaagt, laat je niet afleiden door de konijnen. Die prioriteiten, dat zijn de olifanten, de konijnen, dat zijn de kleine taakjes, de waan van de dag. Die olifanten moet je aanpakken op het moment waarop je het meest mentale energie hebt, verspil die niet aan de konijnen. Zeker als je net terugkomt van vakantie, zal je je brein weer moeten trainen om aan de olifanten te beginnen. Het is gemakkelijker om in luie modus te beginnen met wat kleine dingen en je meteen weer te laten meeslepen in de waan van de dag. De vakantie heeft rust gebracht en misschien heb je ook tijd genomen om na te denken over wat je prioriteiten zijn. Maar wanneer we ons te veel laten afleiden door minder belangrijke dingen, zijn we snel weer overbeladen, met mogelijk stressklachten en burn-outklachten tot gevolg. “