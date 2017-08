Zie jij waarom supermodel haar bedenking heeft bij deze foto van Vogue-team?

Naomi Campbell heeft sinds kort een plaatsje als redactiemedewerkster verworven bij de Britse Vogue en plaatste op woensdag een foto op haar Instagram waarop het voltallige redactieteam te zien is. Die blijkt volledig blank. En dat is niet helemaal naar de zin van het topmodel, die meteen van de gelegenheid gebruik maakt om een niet zo subtiele hint naar de nieuwe hoofdredacteur te sturen.

Naomi Campbell merkte als nieuw redactielid van de Britse Vogue meteen iets opvallend op: alle vaste medewerkers van het modetijdschrift zijn blank. Dat blijkt uit de foto van het voltallige team uit de meest recente septembereditie, de laatste editie van de hand van hoofdredactrice Alexandra Shulman die binnenkort opgevolgd wordt door Edward Enninful.

Het topmodel plaatste op woensdag de bewuste foto op haar Instagram met het volgende bijschrift: "Dit is de redactiefoto van de Britse Vogue ten tijde van hoofdredacteur Alexandra Schulman. Ik verheug me op een gevarieerd en gediversifieerd team onder leiding van de huidige hoofdredacteur Edward Enninful. Laat me horen wat jullie denken?"

This is the staff photo of @britishvogue under the previous editor #AlexandraSchulman. Looking forward to an inclusive and diverse staff now that @edward_enninful is the editor ???????????????????????????let's hear your thoughts ? Een bericht gedeeld door Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) op 22 Aug 2017 om 4:23 PDT

Hoewel de Britse Vogue tot op heden nog niet gereageerd heeft op het bericht van Naomi Campbell dat ondertussen al heel wat reacties uitlokte, zal het bericht zeker niet in dovemansoren terecht komen. Edward Enninful is immers zelfs de allereerste zwarte man die aan het hoofd van een toonaangevend modetijdschrift komt te staan en wierp zich tijdens zijn vorige functie bij W Magazine al als een groot voorvechter van meer diversiteit in de modewereld op.