Moordenaar ACV-bediende zegt dat hij “dronken en halfdepri” was

Diest - “De werkelijkheid lijkt slechts traag door te dringen.” Advocaat Pascal Nelissen Grade bezocht de Pool Sebastian H. (36) in de gevangenis. De man die loketbediende Sara Van Passel neerschoot in het ACV-kantoor in Diest, zegt dat hij dronken was op het moment van de feiten. “Dronken en halfdepri”, zo verwoordde Sebastian H. het zelf.

Sinds maandag zit de Poolse stukadoor Sebastian H. (36) uit Bekkevoort in de hulpgevangenis in Leuven. De dagen in de cel en de verschijning bij de onderzoeksrechter hebben hem nog niet helemaal helemaal ...